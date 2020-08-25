"Найти по дыханию": в России ученые создали прибор для обнаружения людей под завалами

Ученые создали прибор для обнаружения людей под завалами Фото: REUTERS

Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) разработали уникальный прибор - мобильный радиолокационный комплекс.

Благодаря такому приспособлению можно будет определять местонахождение человека под завалами разрушенных зданий. При этом, сам прибор способен находить человека по его дыханию или движению, а также рассчитать расстояние до него. Об этом сообщается на сайте ВНИИ ГОЧС.

К слову, чтобы специалисты обследовали участок завала площадью до 10 квадратных метров, специалистам с таким прибором потребуется всего от одной до трех минут. Еще одной важной характеристикой разработки является высокая степень достоверности поиска.

Отмечается, что данный комплекс российских ученых будет незаменим и актуален при поиске людей после случаев схода оползней.