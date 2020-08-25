В Израиле нашли уникальный клад из золотых монет IX века Фото: REUTERS

В Израиле группа археологов-волонтеров обнаружила уникальную находку - клад из 425 монет из чистого золота. Эта реликвия датируется IX веком нашей эры.

- Клад, который, вероятно, был закопан в землю намеренно, относится к периоду Аббасидов. Человек, прятавший это сокровище более тысячи лет назад, должно быть, планировал забрать его, поскольку сосуд был зафиксировал гвоздем, чтобы он не смог двигаться, - рассказал один из участников раскопок изданию BBC

Отмечается, что общий вес находки составляет 845 граммов чистого золота. На такие деньги, по мнению историков, в IX веке можно было бы купить купить роскошный особняк.

На тот момент этот район, где обнаружили находку, был частью обширного Аббасидского халифата, простиравшегося от Персии до Северной Африки, а его центральная часть располагалась в Багдаде.