Какой будет последняя неделя лета в регионах России, рассказали в Гидрометцентре Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какую погоду стоит ждать россиянам в разных регионах России в последнюю неделю лета.

По словам синоптика, конец августа будет аномально теплым. Наиболее высокая температура воздуха прогнозируется в Поволжье и на Урале. Там столбик термометра будет показывать на 8 градусов выше нормы. Об этом он рассказал ТАСС.

- Если смотреть на прогноз третьей части месяца, то практически на всей территории страны температурный фон выше нормы: где-то на 2 градуса, где-то - на 8 градусов, - отметил специалист.

Исключениями станут лишь Якутия, Магаданская область, центральные регионы Хабаровского края, Чукотка и Камчатка. В этих регионах температура воздуха, согласно прогнозу, будет колебаться около и ниже нормы до самого конца августа.