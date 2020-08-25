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Эксперт рассказал, как правильно утилизировать старый телефон

Детали смартфона могут быть опасны для окружающей среды
Юлия КековаЮлияКекова
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Эксперт рассказал, как правильно утилизировать старый телефон

Эксперт рассказал, как правильно утилизировать старый телефон

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Покупая новый смартфон далеко не все знаю, куда девать старый девайс. Если выбросить телефон на обычную бытовую мусорку, то в таком случае велик шанс загрязнить окружающую нас среду, считает технический эксперт АНО центр "Независимая экспертиза" Иван Симонов.

По мнению эксперта, старый телефон необходимо утилизировать правильно, как и любой продукт промышленности - он состоит из плохо разлагающихся материалов. Сделать это можно в одной из торговых сетей или в пункте приема для утилизации. Об этом он рассказал агентству "Прайм".

- Сам процесс утилизации включает в себя извлечение ценных материалов, в том числе и разборку на различные составляющие устройства, их переработку и повторное использование. Утилизируя правильным путем свои гаджеты, мы таким образом даем жизнь новым устройствам, - отметил Симонов.