На Украине назвали условие возобновления подачи воды в Крым Фото: REUTERS

На Украине назвали условие, при котором власти могли бы возобновить подачу воды на территорию российского полуострова Крым.

По мнению главы делегации Киева Леонида Кравчука, вариант "возвращения" ресурса возможен в случае гуманитарной катастрофы в РФ.

Однако отмечается, что украинская сторона готова будет возобновить подачу воды в Крым только для нужд населения, но не для промышленных предприятий и военных баз. Об этом Кравчук рассказал в эфире "Украинского радио".

- Там (в Крыму) живут украинцы. Если вдруг какая-то гуманитарная катастрофа случится, которая связана с водой, то людям можем дать воду. Но не промышленным предприятиям, военным базам и тому подобное - мы в жизни никогда на это не пойдем, - заявил политик.

Ранее сообщалось, что проблема водоснабжения в Крыму возникла в 2014 году. Тогда украинская сторона перекрыла воду из Херсонской области. Поступавший по Северо-Крымскому каналу ресурс обеспечивал до 90% потребностей полуострова.