"Место в первом ряду": в сети за полмиллиона продают "билеты" на суд над Ефремовым Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В интернете появились "билеты" на суд над актером Михаилом Ефремовым. Стоимость "прохода" на заседание Пресненского суда Москвы по делу о смертельном ДТП интернет-пользователи оценили в 500 тысяч рублей. Соответствующее объявление появилось на портале Avito, пишут "Известия".

- Проход на суд Ефремова, первый ряд, - написала продавец под ником Изабелла.

Чтобы приобрести такой "билет", нужно всего лишь отправить личное сообщение автору, выставившего объявление о продаже.

Напомним, поздним вечером 8 июня внедорожник Ефремова попал в серьезное ДТП. Джип, за рулем которого и находился артист, протаранил на встречной полосе небольшой грузовой фургончик. В результате аварии 57-летний водитель из Рязани Сергей Захаров скончался от полученных травм в больнице. Семья погибшего после похорон подала в суд на Ефремова.

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