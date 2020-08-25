Последние новости на утро 25 августа 2020: В Госдуме предложили перенести начало учебного года

Новости утра Фото: Артем КИЛЬКИН

Последние новости на утро 25 августа 2020 года: В Госдуме предложили перенести на октябрь начало учебного года. С такой инициативой выступил депутат Василий Власов (ЛДПР). По его мнению, детям лучше идти в школу чуть попозже, чтобы не провоцировать новую вспышку заболеваемости коронавирусом. Также у детей и родителей будет больше времени на сдачу необходимых медицинских тестов перед началом учебы. Соответствующее предложение он уже направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову.

В Счетной палате выявили нарушения пенсионных прав россиян. Так, в период 2017-2019 годов доплаты к пенсиям не осуществлялись более чем в 53% случаях. После аудита Счетной палаты пенсионерам было доплачено 2,2 миллиона рублей. Основной проблемой в данной ситуации оказалось открытие на одного и того же человека двух и более счетов, а также присвоение одного СНИЛС сразу нескольким гражданам.

Шесть стран подтвердили свою позицию о непризнании вхождения Крыма в состав Российской Федерации. К такому решению пришли Черногория, Албания, Норвегия, Исландия, Украина и Грузия. Все они заявили о присоединении к решению Совета Евросоюза от 18 июня 2020 года о продлении санкций до 23 июня 2021 года. Ранее эти шесть стран присоединились к европейским санкциям против РФ и теперь при каждом продлении ограничительных мер им необходимо подтверждать свое решение.

Российские ученые разработали уникальный прибор - мобильный радиолокационный комплекс. Благодаря такому приспособлению можно определять местонахождение человека под завалами разрушенных зданий. Прибор способен находить человека по его дыханию или движению, а также рассчитать расстояние до него.