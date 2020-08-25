Турчинов заявил на митинге, что у Зеленского есть все возможности для наступления на Крым

Турчинов заявил, что у Зеленского есть возможности вторгнуться в Крым Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский имеет все возможности, чтобы начать наступление и вторжение на территорию Республики Крым, заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов на митинге оппозиции в честь Дня независимости Украины.

Речь Турчинова стала ответом на выступление Зеленского, в котором президент заявил, что "те, кто без боя подарили часть территории, будут давать показания, а не проповеди по патриотизму".

Турчинов при этом заявил о своей готовности помочь Зеленскому в наступлении на Крым, но отметил, что президенту важнее договорённости с Москвой, чем защита украинской земли, а затем назвал виновным в потере территории экс-президента Украины Виктора Януковича, сообщает РИА Новости.