В Беларуси обнародовали видео перехвата воздушных шаров на границе с Литвой

Беларуское СМИ опубликовало видео инцидента на границе с Литвой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Беларуси заявили 23 августа, что перехватили в небе объект, предположительно запущенный с территории Литвы. Беларуский портал "Военно-политическое обозрение" опубликовал видео перехвата зонда из восьми воздушных шаров.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Минобороны Беларуси заявило о попытке нарушения воздушного пространства со стороны Литвы. В заявлении пресс-службы ведомства заявлено о провокации, произошедшей около 19:30 23 августа. Сообщается, что в районе населённого пункта Волковщина Ошмянского района с "сопредельной территории" запустили "зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой".