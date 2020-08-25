Тихановская выступит на заседании Европарламента

Светлана Тихановская выступила на заседании комитета Европарламента по Белоруссии Фото: REUTERS

Комитет по иностранным делам Европарламента проведёт во вторник, 25 августа, внеочередное заседание по ситуации в Беларуси. На нём депутаты обсудят по видеосвязи последние события в республике. В заседании примут участие оппозиционный кандидат в президенты Беларуси на прошедших выборах Светлана Тихановская и генеральный секретарь внешнеполитической службы ЕС Хельга Шмид.

- Депутаты Европарламента обсудят последние события в Белоруссии после президентских выборов 9 августа с лидером оппозиции Светланой Тихановской и генеральным секретарем внешнеполитической службы ЕС Хельгой Шмид, - сказано в заявлении Европарламента.

Председатель комитета по иностранным делам Дэвид Макаллистер отметил участие Тихановской в заседании.

- Я рад, что Светлана Тихановская и Хельга Шмид приняли приглашение выступить на заседании нашего комитета, - написал Макаллистер в своём Twitter.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что главы МИД Польши, Швеции и Словакии призвали ОБСЕ участвовать в решении кризиса Беларуси.