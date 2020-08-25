Сборы в школу в 2020 году обойдутся почти на четверть дороже Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Собрать ребенка в школу в этому году обойдется дороже, чем в 2019-м. Минимальный базовый набор ученика, который включает школьную форму, рюкзак и канцелярские товары, в августе этого года подорожал на 24%.

По информации оператора фискальных данных «Платформа ОФД», в среднем самые необходимые вещи и предметы стоят 4,8 тысяч рублей.

Увеличение связано не только с подорожанием товаров, но и с желанием потребителя приобрести более качественные вещи.

Что подорожало в 2020 году:

Школьная форма – 2000 руб. (+32%),

Рюкзаки – около 2000 руб., (+4%),

Комплект канцелярских принадлежностей - 725 рублей (+30%),

Дневник – 125 руб., (+14%),

Пенал – 420 руб., (+14%).

В пресс-службе Wildberries.ru «Известиям» назвали несколько иную цифру – по их данным стоимость набора школьника составила 2,5 тысячи рублей.

В эту сумму входит комплект школьной формы и обуви, рюкзак, а также канцелярские товары.

По их данным, одежда подешевела на 14%, а канцелярские принадлежности прибавили в цене 15%.

В «Ленте» тоже подтвердили рост цен на данную категорию товаров, прибавка составила 10 процентов.

- Основная причина — изменение курса доллара, уточнил представитель ритейлера, - пояснили в пресс-службе компании.

Помимо данных категорий товаров большой популярностью пользуются смарт-часы, в том числе детские гаджеты с функцией прослушивания, сообщает RT.