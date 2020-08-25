Сборы в школу в 2020 году обойдутся почти на четверть дороже
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Собрать ребенка в школу в этому году обойдется дороже, чем в 2019-м. Минимальный базовый набор ученика, который включает школьную форму, рюкзак и канцелярские товары, в августе этого года подорожал на 24%.
По информации оператора фискальных данных «Платформа ОФД», в среднем самые необходимые вещи и предметы стоят 4,8 тысяч рублей.
Увеличение связано не только с подорожанием товаров, но и с желанием потребителя приобрести более качественные вещи.
Что подорожало в 2020 году:
Школьная форма – 2000 руб. (+32%),
Рюкзаки – около 2000 руб., (+4%),
Комплект канцелярских принадлежностей - 725 рублей (+30%),
Дневник – 125 руб., (+14%),
Пенал – 420 руб., (+14%).
В пресс-службе Wildberries.ru «Известиям» назвали несколько иную цифру – по их данным стоимость набора школьника составила 2,5 тысячи рублей.
В эту сумму входит комплект школьной формы и обуви, рюкзак, а также канцелярские товары.
По их данным, одежда подешевела на 14%, а канцелярские принадлежности прибавили в цене 15%.
В «Ленте» тоже подтвердили рост цен на данную категорию товаров, прибавка составила 10 процентов.
- Основная причина — изменение курса доллара, уточнил представитель ритейлера, - пояснили в пресс-службе компании.
Помимо данных категорий товаров большой популярностью пользуются смарт-часы, в том числе детские гаджеты с функцией прослушивания, сообщает RT.