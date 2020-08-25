Совбез России назвал источник 75% всех кибератак в мире

До 75% всех кибератак управляются из США, заявили в Совбезе Фото: EAST NEWS

Большинство кибератак в мире управляются из США, сообщил секретарь Совета безопасности России Олег Храмов. Он также отметил, что такая статистика опровергла вымыслы о "тотальной российской угрозе" в информационном пространстве. Доля совершаемых из США кибератак достигает 75%.

- Причём американцы лидируют в статистике по вредоносной активности со значительным отрывом: за 2016 – 2019 годы – от 40% до 75% в зависимости от типа вредоносных воздействий, - рассказал Храмов в интервью газете "Аргументы и факты".

Он также отметил, что доля кибератак, совершаемых с территории России, составляет 2% - 7%.