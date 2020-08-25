Forbes представил список 10 богатейших семей России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самым богатым семейным кланом в 2020 году стали Ротенберги, состояние которых увеличилось на 270 млн долларов, до 5,45 млрд долларов. Такие данные приводить журнал Forbes.

При этом в этом году общее состояние семьи на 100 млн долларов меньше, чем в 2014 году, когда семья в первый и единственный раз стала лидером этого рейтинг. Состояние Ротенбергов выросло в основном за счет продажи «Газпрому» компании «Стройгазмонтаж», за которую было выручено 75 млрд рублей.

Эксперты отмечают, что несмотря на кризисное состояние рынка, совокупное состояние десяти богатейших семей увеличилось на долларов 1,5 млрд, до 26,8 млрд долларов. По данным экспертов, такую ситуацию можно объяснить появлением в списке семьи Гурьевых, владельцев «Фосагро», которая сразу заняла второе место с состоянием в 5,1 млрд долларов.

Гуцериевы, пять лет подряд возглавлявшие рейтинг, переместились на третью строчку. Их состояние уменьшилось 2,45 млрд до 3,2 млрд долларов. Отмечается, что такие изменения произошли в связи с кризисом на фоне распространения коронавируса, когда проекты семьи в недвижимости сильно обесценились, и упали котировки входящей в группу «Русснефти».

Список 10 богатейших семей России:

1. Ротенберги ("Мостотрест") - 5,45 млрд долларов

2. Гурьевы ("Фосагро") - 5,1 млрд долларов

3. Гуцериевы (группа "Сафмар") - 3,2 млрд

4. Шаймиевы (доли группы ТАИФ) - 2,85 млрд,

5. Евтушенковы (АФК "Система") - 2,3 млрд,

6. Бажаевы (группа "Альянс") - 1,9 млрд,

7. Рахимкуловы (Kafijat) - 1,8 млрд,

8. Саркисовы (группа РЕСО) - 1,7 млрд,

9. Линников ("Мираторг") - 1,35 млрд,

10. Михайловы (группа "Черкизово") - 1,1 млрд.