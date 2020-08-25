Минобороны России создало "танк будущего"

Специалисты считают, что до 2040-х годов танк "Армата" и его версии будут эффективными в бою Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалисты Министерства обороны России разработали концепцию двухзвенного "танка будущего". После 2040-х годов он сменит "Армату". На форуме "Армия-2020" проект представил 38-й НИИ бронетанкового вооружения и техники.

В институте готовят проекты требований к перспективной бронетехнике и считают, что уже сейчас необходимо разработать основы танка, способного сменить "Армату". при этом специалисты отмечают, что до 2040-х годов танк "Армата" и его версию останутся эффективными для ведения боя, сообщает газета "Известия".