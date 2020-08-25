После снятия режима самоизоляции россияне бросились разводиться Фото: Олег РУКАВИЦЫН

После снятия режима самоизоляции россияне отправились разводиться. Пандемия повлияло на принятие данного решения, об этом свидетельствуют демографические данные Росстата за первое полугодие 2020 года.

Если с марта по начало июня было зафиксировано снижение числа разводов, то в первый летний месяц отметился резкий всплеск, пишет газета "Известия".

В июне было зафиксировано 45,8 тыс. разводов, что почти соответствует показателю июня 2019-го. А вот показатель мая превышает в 2,5 раза.

Всего за первое полугодие было 220,7 тысяч браков. Это на 34,7% меньше, чем годом ранее – за аналогичный период 2019-го развелись 297 тыс. супругов.

- Люди могли просто отложить развод во время действия ограничительных мер, а в июле решили реализовать свои планы, - говорит замруководителя Росстата Павел Смелов.

В ведомстве полагают, что по итогам июля статистика тоже пойдет вверх, но демографы с выводами не торопятся и предлагают дождаться итоговых данных по году, сообщает телеканал "360".