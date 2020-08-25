В Стамбуле задержан готовивший теракт боевик ИГИЛ*
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Стамбуле силы безопасности Турции задержали боевика запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", который готовил теракт.
Как передает телеканал Сnnturk, по данным антитеррористического отдела департамента полиции, мужчина приехал в Стамбул из другого города и готовился к проведению теракта. При проведении спецоперации по поимке преступника у экстремиста обнаружили длинноствольное оружие, пять обойм и 150 патронов.
*Запрещенная в России террористическая группировка