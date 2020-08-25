Пресненский суд опроверг сообщения о продажи билетов на заседания по Ефремову Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресненский суд Москвы не продает билеты на заседания по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, а также призывает не покупать их, поскольку этим могут заниматься мошенники.

«К так называемой продаже билетов на заседания по делу Ефремова суд не имеет никакого отношения, а также обращает внимание граждан на то, что этой торговлей, вероятно, занимаются мошенники», - передает ТАСС сообщение пресс-службы Пресненского суда

Напомним, ранее объявление о «проходе» в зал суда появилось на одном популярном сервисе с объявлениями. Место в первых рядах на судебном заседании с участием актера предлагали купить за полмиллиона рублей. На данный момент объявление уже удалено с сайта.

Напомним, смертельное ДТП с участием Ефремова произошло на Садовом кольце 8 июня, когда автомобиль актера вылетел на встречную полосу и врезался в фургон Сергея Захарова, который позже скончался от полученных травм в больнице. Родственники погибшего требуют полной меры наказания для артиста.