Роман Вильфанд: «бархатный сезон» в этом году продлится дольше обычного

"Бархатный сезон" в этом году продлится до конца сентября Фото: Евгения ГУСЕВА

В 2020 году «бархатный сезон» на юге европейской части России продлится дольше обычного. Такой прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что этим летом над Черным морем наблюдалась, в основном, антицинколнная погода – жаркая и без осадков. В связи с этим океан прогрелся очень сильно, а значит, вода в море будет остывать медленно и купальный сезон продлится еще долго.

«Море в этом году очень хорошо прогрелось - на несколько десятков метров. Его температура сейчас выше обычного», - цитирует Вильфанда «Российская газета».

По словам метеоролога, как правило, «бархатный сезон» на российских курортах завершается уже к середине сентября, в этом же году он легко может продлиться и до конца месяца.

«Бархатный сезон» - это время, когда температура воздуха и воды примерно одинаковые - в диапазоне от 21 до 25 градусов», - добавил Вильфанд.

Напомним, ранее синоптики предупредили москвичей о переменчивой погоде на текущей неделе. В столице теплая погода будет чередоваться с дождями и похолоданием, передает «Свободная пресса».