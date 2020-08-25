В России выявили 4 696 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в России зарегистрировали 4 696 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 84 российских регионах, из заболевших 26,7 процента не имели каких-либо клинических проявлений болезни. Таким образом, по состоянию на понедельник, 24 августа, общее число инфицированных в стране возросло до 966 189 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

Больше всего новых случаев заболевания, как и днем ранее, зафиксировали в Москве, где выявили 681 новых случая, Санкт-Петербурге – 179 и Московской области – 143. В пятерку также вошли Ростовская область и Хабаровский край, где зарегистрировали 130 и 125 новых заболевших, соответственно.

Кроме того, за минувшие сутки число выздоровевших составило 6 652 пациента. Также зарегистрировано 120 летальных исходов среди заболевших коронавирусом.

За весь период пандемии в России скончались 16 568 пациента, и выздоровело 779 747 человек.