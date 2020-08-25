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Беларуский силовик, ставший мемом, рассказал, что случилось с протестующим на снимке

Фото, на котором боец указывает двумя руками на неподвижно лежащего мужчину, облетело соцсети
Ася КузнецоваАсяКузнецова
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Ставший героем мема беларуский силовик объяснил свой жест

Ставший героем мема беларуский силовик объяснил свой жест

Фото: соцсети

Сотрудник внутренних войск Беларуси, фото с которым стало мемом, рассказал о том, что происходило в запечатлённый на снимке момент.

Напомним, фотография была сделана 9 августа во время протестов после выборов президента Беларуси. На ней боец двумя руками указывает на мужчину, не подвижно лежащего на земле лицом вниз.

В беседе с RT силовик рассказал, что они задержали пьяного, который также был в состоянии наркотического опьянения. Мужчина потерял сознание, и боец попросил подчинённых найти медиков, а сам пытался привести лежащего в чувство, но в это время толпа начала кричать, чтобы силовик отпустил молодого человека. Он отошёл и указал людям на то, что тот уже без сознания.

- И тут же, справа, метрах в пятидесяти, стоят люди и кричат: "Отпусти его!" Я им говорю, что оказываю ему медпомощь, а они не слышат. Народ просто обезумел. Тут я встаю, убираю от него руки, показываю: я его отпустил — и что теперь? А он лежит, - рассказал сотрудник беларуских войск.

Он также рассказал, что мужчину всё же удалось привести в сознание благодаря помощи врачей.

- Слава богу, что нашли медиков, потому что могла быть беда. Его задержали — он находился в нашем транспорте, - заключил военный.

Напомним, протесты в Беларуси начались после объявления ЦИКом предварительных итогов голосования. В соответствии с ними, победу на выборах одержал Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиционный кандидат в президенты Светлана Тихановская набрала 10% голосов избирателей.

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