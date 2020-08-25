Большинство россиян за год оформляют минимум по одному кредиту Фото: Алексей ФОКИН

72 процента россиян за прошедший год оформили минимум один кредит. Больше других склонны занимать средства люди в возрасте от 25 до 44 лет, на них пришлось 12%. А меньше всего хотят жить в долг пенсионеры – 4%.

Чаще всего люди обращаются в банк за потребительским кредитом, на этот банковский продукт приходится 51%. Ипотеку и POS. Оформляют в 14% случаев, а на автокредиты приходится 8%.

Жители Москвы и Санкт-Петербурга за последний год пользовались потребительскими ссудами существенно реже, чем заемщики из других городов страны: 285 против 51%. А вот кредитные карты в столице брали чаще: 44% против 28% в среднем по России.

Такие данные указаны в опросе НАФИ. Стоит отметить, что в 2017 году ВЦИОМ провел аналогичный опрос и выяснил уровень закредитованности россиян, тогда кредиты были у 57% респондентов, пишет газета "Известия".

Ранее сообщалось, что в России снизят ставки по образовательным кредитам с господдержкой — вместо 8,5% будет 3%. Срок погашения таких займов тоже сделают более длинным — на это дается 15 лет после окончания вуза вместо 10, передает телеканал "360".