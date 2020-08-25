Главврач дала рекомендации переболевшим коронавирусом пациентам

Врач рассказала о реабилитации пациентов с коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

После выздоровления пациентам, перенесшим коронавирус, необходима реабилитация, а также регулярные проверки у лечащего врача. Такие рекомендации дала главный врач Городской больницы № 20 Санкт-Петербурга Татьяна Суровцева.

«Судя по пациентам, которые перенесли это заболевание, COVID-19 часто сопровождается удаленными последствиями. Поэтому рекомендуем обращаться к участковым врачам для проведения в случае необходимости реабилитационных мероприятий. Пациенты зачастую нуждаются в постановке на диспансерный учет для дальнейшего динамического наблюдения за их здоровьем, а также санаторно-курортного лечения», - цитирует врача «Российская газета».

Врач отметила, что для укрепления иммунитета полезно будет пить травяные настои, к примеру, ромашку или иван-чай. Также, переболевшим пневмонией, можно пропить курс витамина D, витаминов группы B, магния, системных энзимов, отмечает Суровцева.

По словам медика, особое внимание следует уделить легочной гимнастике, это поможет восстановиться в кратчайшие сроки.

«Следует подобрать подходящий комплекс, особенно популярны упражнения "ладошки" и "насос" дыхательной гимнастики по Стрельниковой», - отметила главврач.

Отметим, эпидемиологическая ситуация в России постепенно выравнивается. За последние сутки в стране было выявлено 4696 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, пишет сайт argumenti.ru.