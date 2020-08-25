Названы регионы, где родители чаще обижают детей

В целом по стране случаев жестокого обращения с детьми стало меньше
Фото: Евгения ГУСЕВА
По итогам 2019 года в России снизилось общее число случаев жестокого обращения с детьми (1,8%), но показатель упал далеко не во всех регионах. Пока в одной части страны родители стараются как можно меньше обижать детей, в другой процветает жестокость.
В Минпросвещения проанализировали данные и назвали регионы, где чаще и реже обижают детей.
Всплеск случаев жестокости в отношении детей:
Тульская область + 600% к предыдущему году,
Ивановская область - 400%,
Якутия - 372,7%,
Воронежская область - 300%,
Тамбовская область + 300%,
Северная Осетия + 250%,
Оренбургская область + 233,3%,
Кемеровская область + 233,3%,
Татарстан + 226,4%,
Башкортостан + 225%.
Регионы, где снизились факты жестокости к детям:
Омская область - 5,9% к предыдущему году,
Республика Тыва - 20%,
Вологодская область - 21,2%,
Республика Алтай - 27%,
Крым - 28%.
Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец объяснила, почему статистика так разнится от региона к региону.
- Часто семья становится асоциальной вследствие отсутствия перспективы, потери работы, в случае, если распадаются браки. Это случаи, когда опускаются руки, а перспективные люди стараются уехать из таких регионов, - пояснила NEWS.ru Волынец.
Она отметила, что бороться нужно не столько с жестоким обращением, сколько с провоцирующими его социальными факторами.