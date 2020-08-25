Названы регионы, где родители чаще обижают детей

В целом по стране случаев жестокого обращения с детьми стало меньше Фото: Евгения ГУСЕВА

По итогам 2019 года в России снизилось общее число случаев жестокого обращения с детьми (1,8%), но показатель упал далеко не во всех регионах. Пока в одной части страны родители стараются как можно меньше обижать детей, в другой процветает жестокость.

В Минпросвещения проанализировали данные и назвали регионы, где чаще и реже обижают детей.

Всплеск случаев жестокости в отношении детей:

Тульская область + 600% к предыдущему году,

Ивановская область - 400%,

Якутия - 372,7%,

Воронежская область - 300%,

Тамбовская область + 300%,

Северная Осетия + 250%,

Оренбургская область + 233,3%,

Кемеровская область + 233,3%,

Татарстан + 226,4%,

Башкортостан + 225%.

Регионы, где снизились факты жестокости к детям:

Омская область - 5,9% к предыдущему году,

Республика Тыва - 20%,

Вологодская область - 21,2%,

Республика Алтай - 27%,

Крым - 28%.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец объяснила, почему статистика так разнится от региона к региону.

- Часто семья становится асоциальной вследствие отсутствия перспективы, потери работы, в случае, если распадаются браки. Это случаи, когда опускаются руки, а перспективные люди стараются уехать из таких регионов, - пояснила NEWS.ru Волынец.

Она отметила, что бороться нужно не столько с жестоким обращением, сколько с провоцирующими его социальными факторами.