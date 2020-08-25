«Яндекс» эвакуировал часть сотрудников из Минска после обысков

Часть сотрудников покинула белорусскую столицу Фото: Shutterstock

Все сотрудники офиса «Яндекса» в Минске, где ранее прошли обыски, работают удаленно. Часть сотрудников покинула белорусскую столицу.

«Сам офис, как и другие офисы "Яндекса", уже несколько месяцев закрыт для посещения, поэтому все сотрудники "Яндекса" работают на удаленном режиме. Некоторые сотрудники уехали из города», - приводит ТАСС сообщении пресс-службы компании, где уточнили, что в минском офисе работает около 300 человек.

Напомним, 13 августа, через несколько дней после президентских выборов в Белоруссии, в офис компании «Яндекс» в Минске ворвались вооруженные люди, которые, по заявлениям очевидцев, было более 20 человек, а одеты они в черную форму без нашивок, с автоматами в руках. Через несколько часов сообщили о том, что здание покинули шесть силовиков.

Позже стало известно о подобном инциденте в офисе компании Uber. В офисах заблокированы несколько сотрудников и охрана. Также неизвестные ворвались в хаб водителей сервиса Яндекс.Такси.