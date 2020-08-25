В Общественной палате прокомментировали идею переноса начала учебы на октябрь

В ОП не поддержали идею перенести начало учебного года на октябрь Фото: Мария ЛЕНЦ

И школьники, и их родители уже устали от дистанционно формата и хотят вернуться к обычному режиму. Такое мнение выразила председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец, комментируя предложение депутата Госдумы Василия Власова перенести начало учебного года на октябрь 2020 года из-за эпидемиологической обстановки.

По словам эксперта, сдвинуть учебный год на месяц не получится, значит речь идет о продолжении обучения в удаленном режиме. А от этого режима школьники уже устали.

«Я считаю, что те меры, которые сегодня приняты на высшем уровне, вполне достаточны, а это, например, закрытие класса на карантин, если хотя бы один ребёнок заболел коронавирусом. Также в школе будут смещены перемены, отменены переходы из кабинета в кабинет у старшеклассников, потому что начальная школа и так занимается в одном кабинете», — цитирует слова Волынец RT.

Эксперт также добавила, что для иммунитета ребенка будет полезно начать более активно двигаться, видеться и гулять со сверстниками.

Напомним, ранее депутат Василий Власов предложил главе Минпросвещения Сергею Кравцову перенести начало учебного года на октябрь из-за угрозы распространения коронавируса.

«Нам ничто не горит на месяц перенести, чтобы ни дети, ни взрослые не подвергались риску. Либо в формате дистанционного обучения, либо в формате домашних заданий», — приводит слова депутата телеканал «360».

Депутат отметил, что это поможет школьникам более плавно войти в ритм и снизит риск заражения инфекцией в общественных местах.