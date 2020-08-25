Специалист посоветовала, как добиться повышения зарплаты от начальства

Эксперт посоветовала, как просить повышения зарплаты у начальства Фото: Евгения ГУСЕВА

Эксперт по развитию и оценке персонала Наталья Осетрова посоветовала, как правильно говорить с начальством о повышении зарплаты, чтобы добиться желаемого.

Во-первых, прежде чем оправляться на переговоры нужно реально осознать свою ценность, как работника. Для этого важно отбросить эмоции и постараться взглянуть на ситуацию трезво.

Рынок вакансий сейчас перенасыщен, а вот ценных кандидатов не так много. Если вы себя относите к таковым, то грамотный руководитель приложит все силы, чтобы удержать опытного сотрудника.

- Просто прийти и сказать, что вы хотите повышения, нельзя. Нужно аргументировать свою позицию. Например, указать, что прошли переобучение, курсы повышения квалификации и обладаете новыми знаниями, - делится в беседе с Пятым каналом эксперт.

Должным аргументом будет увеличение круга обязанностей, совмещение своей работы с обязанностями коллег.

- Можно обратиться к рынку вакансий. Проанализировать, какую зарплату предлагают кандидатом с вашим уровнем знаний и опыта, — продолжила Наталья. –

При востребованной профессии найти новое место с большим окладом можно легко, и начальники это понимают.

- Неплохим аргументом будет информация, что работник параллельно ищет работу и у него есть контроффер. Можно озвучить это и получить более привлекательные условия, - советует Наталья.

Но главное в этом деле всегда начинать говорить о повышении в формате обсуждения, а не конфликта.

Ранее сообщалось, что правительство выделило средства на организацию курсов для россиян, потерявших работу во время коронавируса. На эти цели потратят почти три миллиарда рублей, сообщает газета "Известия".