«Тотальная пандемия психоза»: эксперт рассказал о ситуации с коронавирусом в Европе

Эксперт рассказал о ситуации с коронавирусом в Европе Фото: Лилия ЗАХАРОВА

Доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал о ситуации с коронавирусом в Европе.

Комментируя вопрос о возможности поездки в Европу, Гундаров завил, что на данный момент не стоит говорить об ухудшении эпидемиологической ситуации в европейских странах.

«Я слышал о 4 тысячах заболевших. А почему их назвали заболевшими? Потому что провели тестирование и обнаружили 4 тысячи человек, у которых есть коронавирус… Давайте еще тестировать на вирус герпеса. И тогда будет 95 % заболевших … Говорят: это новый коронавирус, его никогда не было. А его раньше определяли? Нет, его впервые стали определять в начале года … вдруг оказалось, что он есть. Да он и раньше был. В США уже в прошлом году его обнаруживали», - заявил эксперт.

Кроме того, по его словам сейчас никто не доказал, что умирают именно от коронавируса, а его «просто обнаруживают у умерших», а в структуре пневмоний на коронавирус приходится около 0,1 процентов.

Как считает Гундаров, речь сейчас идет о «тотальной пандемии психоза», симптомы которого «мания преследования смерти, навязчивый страх», алогичное мышление, когда все побежали сначала за туалетной бумагой, закупать гречку, также эмоциональная тупость и раздвоение сознания, когда «Роспотребнадзор одним полушарием говорит: эпидемическая ситуация в стране нормальная, эпидпороги не превышены, а правое полушарие говорит: смерть, срочно маски, перчатки, никуда не выходите».

«Это очень характерно для шизофрении. Я ставлю диагноз: сейчас опасна пандемия политической шизофрении», - заключил Гундаров