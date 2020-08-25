СК Беларуси опубликовал видео с обвиняемым в насилии над силовиками

Беларуский СК видео с обвиняемым в насилии над сотрудником милиции Фото: REUTERS

Следственный комитет Беларуси опубликовал видео с обвиняемым в применении насилия по отношению к одному из сотрудников милиции во время протестов.

- Из-за своей глупости, из-за своих эмоций и какого-то страха я совершил ошибку. Понятное дело, я раскаиваюсь и извиняюсь перед этими сотрудниками за то, что нанёс им вред и совершил преступление, - сказал на опубликованном в Telegram-канале СК Беларуси обвиняемый мужчина. Ему грозит наказание по статье о насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел.

- Причины "безосновательного" применения силы, в чем так часто упрекают сотрудников милиции, становятся понятными, когда изучаешь конфликт от начала до конца по записям камер видеонаблюдения, - сказано в сообщении ведомства.