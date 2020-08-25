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На форуме "Армия-2020" представили камуфляжные рясы для священников

Военную униформу для священнослужителей и зелёные свечи показали в день открытия форума
Ася КузнецоваАсяКузнецова
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Минобороны показало камуфляжную рясу

Минобороны показало камуфляжную рясу

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Министерство обороны России представило на форуме "Армия-2020" атрибутику для священнослужителей, в том числе рясу в камуфляжной расцветке, другую униформу и воинские свечи зелёного цвета.

Ряса для работы на полевых выходах и учениях была представлена на форуме "Армия-2020"

Ряса для работы на полевых выходах и учениях была представлена на форуме "Армия-2020"

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Также на форуме представили зелёные воинские свечи

Также на форуме представили зелёные воинские свечи

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Отмечается также, что камуфляжная ряса священников создана работы на полевых выходах и учениях. На месте, где обычно на форме находятся петлички, расположен православный крест. На шевроне, где обычно указана фамилия военнослужащего, вышиты имя и церковный сан священнослужителя.

Минобороны показало и другую церковную атрибутику

Минобороны показало и другую церковную атрибутику

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Армия и безопасность