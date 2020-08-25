Кремль: Россия готова обсуждать с Белоруссией рефинансирование кредитов

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москва готова обсуждать с Минском вопрос о рефинансирование кредитов, если такие предложения поступят. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

«Это вопрос абсолютно экономический … Это предмет переговоров», отметил представитель Кремля и уточнил, что вопросы, связанные с предложением о рефинансировании тех или иных сегментов госдолга уже и ранее неоднократно обсуждались.

Ранее министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов сообщил, что Минск прорабатывает с российскими банками рефинансирование госдолга.

«Государство оптимизирует свои расходы, от некоторых из них откажется», - передает госагентство БелТА словам главы Минфина, который уточнил, что такое решение не коснется обязательств.

«Все обязательства перед людьми по заработной плате и другие будут выполнены безусловно», - отметил он.

Селиверстов пояснил, что недобор доходов обусловлено «достаточно большие трудности в финансировании расходов с точки зрения предыдущих лет», однако, по его словам власти республики выплатят все социальные обязательства.

«Что касается заработной платы, поддержки фонда соцзащиты по пенсиям - здесь все будет реализовано», - добавил министр.