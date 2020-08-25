Кремль не видит повода для расследования инцидента с Алексеем Навальным

Песков назвал "пустым шумом" обвинения в адрес властей РФ в отравлении Навального. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кремль пока не видит повода для уголовного расследования случившегося с Алексеем Навальным, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также отметил, что поводом для расследования станет установленный факт отравления каким-либо определенным веществом.

Кроме того, Песков назвал обвинения в отношении российских властей "пустым шумом".

Глава пресс-службы президента отметил, что омские врачи в первые часы после госпитализации Навального установили снижение уровня холинэстеразы, а потому в информации клиники "Шарите" нет новых данных. При этом Песков отметил, что спровоцировавшее понижение холинэстеразы вещество ещё не установлено.

Именно поэтому в Кремле не понимают, чем объясняются поспешные заявления Германии об отравлении Навального.

Дмитрий Песков также подчеркнул, что российские специалисты готовы к обмену данными по ситуации с Алексеем Навальным с врачами в Берлине.

Напомним, Навального госпитализировали в Омске. Ему стало плохо на самолёте, летевшем из Томска в Москву. В тот же день политик впал в кому и не приходит в сознание с 20 августа.