Кремль: Российскому бизнесу ничего не должно угрожать в Беларуси

Дмитрий Песков заявил, что российскому бизнесу ничего не должно угрожать в Беларуси Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российскому бизнесу ничего не должно угрожать в Беларуси и отметил, что Россия внимательно за этим следит.

- Мы очень внимательно следим, конечно, за безопасностью наших граждан и безопасностью нашего бизнеса, за соблюдением интересов нашего бизнеса, очень внимательно следим за ситуацией. И мы исходим из того, что ни нашим гражданам, ни нашему бизнесу ничто не угрожает и не может угрожать в Белоруссии, - прокомментировал Песков ситуацию вокруг обысков и блокировки вооружёнными людьми минского офиса "Яндекс"

13 августа сайт KP.ru сообщил, что в расположенный в Минске офис компании "Яндекс" ворвались вооружённые люди и заблокировали все помещения. Затем появилась информация о том, что минском офисе Uber, хабе для водителей "Яндекс.Такси" и в отделах сервисов проходят обыски.

Сегодня, 25 августа, сайт KP.ru сообщил, что все сотрудники офиса "Яндекс" в Минске работают удалённо, а часть сотрудников покинула столицу Беларуси.