Минздрав о заболевании главы Тувы: нет данных, что это повторный коронавирус

Глава Тувы вновь заразился коронавирусом. Фото: пресс-служба правительства Тувы

На данный момент нет данных о том, что у главы Тувы Шолбан Кара-оол повторный коронавирус. Такое заявление сделал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«У нас нет данных по подтверждению, что это повторное заболевание», - сообщил глава Минздрава

Напомним, днем ранее в понедельник, 24 августа, глава Тувы сам сообщил о том, что во второй раз заразился коронавирусной инфекцией, уточнил, что в настоящее время он находится в больнице. В первый раз он перенес коронавирус в начале лета текущего года.

Накануне главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов подтвердил возможность повторного заражения коронавирусной инфекции, однако обратил внимание, что такое происходит крайне редко и возможно ввиду индивидуальных особенностей иммунной системы человека, когда при ослабленном иммунитете происходит недостаточная выработка антител у переболевшего