Черчесов огласил решение по составу сборной на сентябрские матчи и сообщил о нем футболистам

Станислав Черчесов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 25 августа, был официально назван состав сборной России по футболу на первые в 2020 году игры. Станислав Черчесов огласил список из 26 футболистов, которые будут готовиться к поединкам против Сербии и Венгрии в рамках Лиги Наций.

В него вошли футболисты из команд Премьер-Лиги - в их числе такие новички как Андрей Мостовой из "Зенита" (игравший ранее за "Сочи") и опытный форвард Евгений Луценко, игрок тульского "Арсенала".

Матч с Сербией пройдет3 сентября в Москве и начнется 21:45 по московскому времени, а поединок с Венгрией состоится 6 сентября в Будапеште и начнется 19:00 по Москве.

Полностью состав сборной России на игры в сентябре таков:

Вратари: Маринато Гилерме ("Локомотив" Москва), Cослан Джанаев ("ФК "Сочи"), Антон Шунин ("Динамо" Москва).

Защитники: Георгий Джикия ("Спартак" Москва), Вячеслав Караваев ("Зенит" Санкт-Петербург), Федор Кудряшов ("Антальяспор" Турция), Роман Нойштедтер (без клуба), Сергей Петров, Егор Сорокин (оба - "Краснодар"), Андрей Семенов ("Ахмат" Грозный), Марио Фернандес (ЦСКА Москва),

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба - "Спартак" Москва), Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин ("Монако" Франция), Рифат Жемалетдинов, Антон Миранчук (оба - "Локомотив" Москва), Юрий Жирков, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все - "Зенит" Санкт-Петербург), Алексей Ионов ("Ростов" Ростов-на-Дону), Далер Кузяев (без клуба).

Нападающие: Артем Дзюба ("Зенит" Санкт-Петербург), Николай Комличенко ("Динамо" Москва), Евгений Луценко ("Арсенал" Тула), Федор Смолов ("Локомотив" Москва).