Заболевшую коронавирусом Юлию Тимошенко подключили к ИВЛ

Юлию Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ Фото: REUTERS

Бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко, заразившуюся коронавирусом, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на свои источники.

Врачи оценивают состояние Тимошенко как стабильно тяжелое, температура не опускается ниже 39 градусов. По словам ее пресс-секретаря, "хороших новостей пока нет".

- Со вчерашнего вечера она получает интенсивный курс терапии, согласно протоколу лечения COVID, - написала пресс-секретарь в своем Facebook.

Напомним, 23 августа стало известно о том, что Юлия Тимошенко, а также ее дочь и зять заразились коронавирусом. У депутата поднялась температура и ее госпитализировали в тяжелом состоянии. При этом родные Тимошенко переносят COVID-19 в легкой форме

Когда и при каких обстоятельствах политик могла заразиться коронавирусом, пока неизвестно.