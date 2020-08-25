Признанная мёртвой девушка успела очнуться перед погребением

"Умершая" жительница Детройта открыла глаза в похоронном бюро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В США 20-летняя девушка была признана мёртвой и отправлена на бальзамирование, но очнулась в похоронном бюро Детройта, сообщил местный телеканал WXYZ-TV.

Воскресным утром мама Таймиши Бошамп нашла свою дочь бездыханной и вызвала скорую. Врачи 30 минут пытались привести её в сознание, но Таймиша так и не начала дышать, и врачи констатировали смерть.

Затем данные об умершей и её тело передали судмедэкспертам. Они подтвердили смерть, но не стали проводить вскрытие, поскольку не было признаков насильственной смерти. Тогда Таймишу перевезли в похоронное бюро в пакете для трупов.

- Её должны были забальзамировать, вот что самое ужасное. Говоря совсем откровенно, они бы уже начали сливать её кровь, - рассказал нанятый семьёй похоронный адвокат Джеффри Фиджер.

Сотрудники похоронного бюро обнаружили, что Таймиша жива и дышит.

- Это один из самых больших страхов людей: представить, ка ктебе вызывают скорую, но домой тебя возвращают только в пакете для трупов. Сотрудники похоронного бюро открыли молнию на мешке и просто обнаружили Таймишу живой, встретившись с ней взглядом, - также добавил Фиджер.

Адвокат также отметил, что полтора часа, проведённые Таймишей в мешке для трупов вместо госпиталя могут оказаться решающими для её выздоровления.

Сейчас девушка госпитализирована в больницу Синай Грейс и подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких.