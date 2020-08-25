Путин призвал взять под контроль деятельность коллекторов

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коллекторы иногда переходит всякие границы, поэтому их деятельность необходимо взять под контроль такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе встречи с директором Федеральной службы судебных приставов (ФССП), главным судебным приставом РФ Дмитрием Аристовым.

«Люди иногда сталкиваются в работе этих коллекторских организаций всех - и подконтрольных вам, и неподконтрольных - это просто переходит иногда всякие границы. Поэтому это совершенно точно надо брать под контроль», - заяви российский лидер.

Путин также попросил представить предложения по дополнительной численности сотрудников службы и ее дополнительному финансированию. Аристов, в свою очередь, пообещал представить предложения и выполнить поручение в кратчайшие сроки.

Напомним, в конце июля представили свежую версию законопроекта, реформирующего систему контроля за взысканием долгов. Согласно новому документу, судебные приставы расширят свои полномочия и получат доступ к переписке коллекторов и банкиров с должниками в соцсетях и мессенджерах.