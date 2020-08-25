Встреча советников «Нормандской четверки» отменена Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запланированная на пятницу, 28 августа, встреча советников «Нормандской четверки» была отменена.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к переговорам источник, который уточнил, что это связано «с отсутствием согласования проектов итоговых документов или разногласиями к ним со стороны Германии, Франции и Украины».

Напомним, в «Нормандскую четверку» по урегулированию ситуации в Донбассе входят Россия, Украина, Германия, Франция.

Как писал сайт kp.ru, дату новой встречи политсоветников «Нормандского формата» ранее назвал Президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, советники должны обсудить программу предстоящих переговоров, а позже будут планировать дату самого саммита.

При этом украинский лидер считает, что перед встречей лидеров «Нормандского формата» должны пройти переговоры министров иностранных дел «четверки».