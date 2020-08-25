В ВОЗ оценили вероятность повторного заражения коронавирусом

ВОЗ прокомментировала сообщения о повторном заражении коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Повторное заражение коронавирусом возможно, но в очень редких случаях. Об этом заявила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

- У нас время от времени были сообщения о том, что люди получали негативный тест, а потом позитивный тест. <...> Но важно отметить, что таких ситуаций было очень и очень мало. И это один случай на более чем 23 миллиона. Вероятно, мы увидим еще подобные случаи, но они не будут регулярными, - сказала Харрис в ходе брифинга.

Напомним, буквально накануне стало известно о том, что глава Тувы Шолбан Кара-оол во второй раз заразился коронавирусом. В первый раз у него выявили заболевание в начале текущего лета.

Сейчас он находится в больнице. Причем Шолбан Кара-оол отметил, что в этот раз болезнь протекают несколько иначе, чем в прошлый. В частности он пожаловался на сильные головные боли.

Однако в Минздраве эту информацию пока не подтверждают. По словами министра здравоохранения Михаила Мурашко, пока нет данных, подтверждающих, что это повторное заболевание.