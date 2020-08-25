Силовик рассказал о «бывших» белорусских военных, выбросивших свою форму в знак протеста Фото: Кадр видео

Сотрудник внутренних войск рассказал о «бывших военных» в Белоруссии, которые перешли на сторону протестующих и демонстративно выбрасывали свою форму в знак протеста. По словам силовика, на такой шаг пошли те военные, которые решили отдать свой долг стране на кровати в санчасти.

«Ну, то есть как: пока все мужики совершенствовали себя, выбрасывальщик доблестно отдавал долг Родине на койке в санчасти. Тяжело ему было, ножки болели», - передает RT заявление белорусского военного, который отметил, что такой поступок от таких людей «нисколько не удивляет»

Напомним, белорусская оппозиция ни раз призывала силовиков перейти «на сторону народа». Координационный совет записывал специальные обращения к правоохранителям

В Министерстве внутренних дел Белоруссии ответили на призыв оппозиционеров встать на их сторону. В ведомстве наотрез отказались присоединиться к «колоннам протестующих». По словам пресс-секретаря министерства, некоторые перешли на сторону оппозиции из-за подогретого в интернете порицания, или каких-либо личных интересов. Однако, она отметила, что не готова осуждать их.