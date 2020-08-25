Зеленский призвал облегчить въезд в Украину для граждан Беларуси

Зеленский предложил смягчить для белорусов условия въезда на Украину Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский призвал облегчить условия въезда в страну граждан Беларуси.

- Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию у них? Думаю, что надо разумно прописать облегченные условия въезда белорусов к нам, - опубликовала слова Зеленского пресс-служба президента.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Зеленский в одном из интервью порекомендовал Александру Лукашенко провести повторные выборы президента в ближайшее время, чтобы "успокоить всех". Он также посоветовал пригласить на голосование всех возможных международных наблюдателей.

В ответ на это официальный представитель министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз заявил, что власти республики не нуждаются сейчас в рекомендациях и хотели бы получить "какую-то поддержку или хотя бы понимание, а не слушать заезженные со всех сторон советы".