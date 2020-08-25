В Нижегородской области кинотеатры откроются после вынужденного «антракта»

25 августа 2020 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Согласно этим изменениям, кинотеатры смогут возобновить работу уже на втором этапе снятия ограничений, действующем в регионе.

«Мы продолжаем расширять возможности второго этапа снятия ограничений и раздвигать его рамки, принимая тактические решения. Чем стабильнее ситуация с заболеваемостью и чем увереннее чувствует себя региональная система здравоохранения, тем больше появляется пространства для маневра», - отметил Глеб Никитин.

При этом кинотеатрам необходимо обеспечить выполнение обязательных требований:

- продажа билетов при условии заполнения зрительских мест - не более 30% от общей вместимости зала на 2-м этапе снятия ограничений, не более 50% от общей вместимости зала - на 3 этапе снятия ограничений, а также рассадка с обязательным соблюдением дистанции 1,5 метра между посетителями (за исключением совместно приобретающих билеты);

- обеспечение обеззараживания воздуха с использованием бактерицидных облучателей - рециркуляторов воздуха, с учетом объемов кинозалов;

- во время киносеансов зрители не должны принимать пищу в залах кинотеатров;

- зрители должны находиться в масках;

- необходимо соблюдать интервал между киносеансами для проведения дезинфекции зала и контактных поверхностей.