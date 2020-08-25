Туристы начали получать кешбэк за туры по России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Российские туристы начали получить кешбэк в рамках программы возврата части средств ща приобретенные туры по территории России. Об этом во вторник, 25 августа, рассказала журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, все желающие смогли без проблем купить туры по России через сайт мирпутешествий.рф. Портал с начала действия программы кешбэка посетили более миллиона человек.

- Программа доступных путешествий по России успешно работает. По условия программы кешбэка туристам возвращаются день через платежную систему МИР. На сегодняшнее утро на туры и размещения в отелях россияне потратили более полмиллиарда рублей, - сообщила Зарина Догузова.

Напомним, что программа возврата стартовала 21 августа и закончится 28 числа. На данную цель правительство страны выделило 15 миллиардов рублей. Предполагается, что в целом в программе примут участие около трех миллионов человек.