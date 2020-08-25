Художник Василий Ложкин рассказал, за что его банили в соцсетях

Вася Ложкин. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

В эфире Радио «Комсомольская правда» художник Вася Ложкин рассказал о том, где и за что его сообщения баннили. По его словам, ВКонтакте, где особо не выступает, его не баннили, однако в Facebook, баннили за гомофобию.

«Ну, какой свободный мир? Свободный мир для одних, а для других он совсем не свободный. То есть, вы можете высказывать свою точку зрения по одному вопросу открыто и ничего не боясь, а если вы заходите на какую-то территорию, там все… Это другое. Я помню, еще лет 10 назад я в какой-то передаче участвовал, и кто-то из участников сказал вслух слово «негр» и ему сразу сделали замечание, что не надо так говорить, мол, это некрасиво, это оскорбляет чернокожих граждан. Но на русском языке это же не является оскорблением, да… а сейчас вот и оно уже является таким оскорбительным», - отметил художник.

Ложкин также прокомментировал новую нейросеть, которая баннит паблики, где фигурируют эти ключевые фразы языка вражды - за враждебные высказывания. Художник назвал это абсолютно нормальным, и считает, что тогда банниться будет все не толерантное и враждебное. По его словам, это уже можно увидеть в Facebook и YouTube/