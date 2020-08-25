Арестован член Координационного совета оппозиции Белоруссии Дылевский

Члена совета оппозиции Белоруссии Дылевского арестовали на 10 суток Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Члена президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Сергея Дылевского арестовали на 10 суток. Такое решение вынес суд Заводского района в Минске, сообщила ТАСС во вторник, 25 августа, пресс-служба совета.

- Сергея Дылевского арестовали на десять суток по делу о нарушении правил организации массовых мероприятий в Белоруссии, - сообщили представители Координационного совета оппозиции республики.

Дылевский является лидером стачечного комитета Минского тракторного завода. Решение о его аресте суд принял во время заседания в формате видеоконференции, в этом время член совета находился на связи из центра изоляции правонарушителей на Окрестина.

Как сообщал сайт kp.ru, вчера в Минске на проходной Минского тракторного завода задержали членов президиума Координационного совета оппозиции Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского. Министерство внутренних дел республики заявило, что их задержали в рамках расследования административного дела, однако статью не уточнили.