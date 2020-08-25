«Не более 5% выздоровевших»: Иммунолог рассказал, кто может повторно подцепить коронавирус

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Ученые из Гонконга сообщили о первом в мире подтвержденном случае повторного заражения коронавирусной инфекцией у 33-летнего мужчины. Плановое тестирование показало у него положительный результат на ковид спустя 4,5 месяца после выздоровления.

- Повторное заражение COVID-19 действительно возможно, - подтвердил в комментарии kp.ru иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков. Однако, если бы такие случаи носили массовый характер, мы бы давно уже это знали, поскольку тестированию на коронавирус и наблюдению за переболевшими пациентами во всем мире сейчас уделяется пристальное внимание, подчеркивает эксперт. По его мнению, повторные заражения на практике, судя по всему, крайне редки и могут затрагивать порядка 5% выздоровевших пациентов.

«Причиной второго вторжения инфекции в организм может быть слабый иммунитет», - пояснил Крючков. По словам специалиста, у части людей после болезни формируется нестойкая иммунная защита. Однако в любом случае, пусть и ослабленная со временем, она дает хотя бы частичный отпор. И потому при повторных встречах с возбудителем инфекция, как правило, протекает слабее.

Еще одна версия, которая активно обсуждается сегодня — это зависимость иммунной защиты от тяжести болезни. Предполагается, что иммунитет к коронавирусу будет менее стойким, если человек первоначально переболел ковидом в легкой форме или бессимптомно. «Но пока прямых доказательств этого нет», - уточнил Николай Крючков.

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