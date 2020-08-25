Вирусолог рассказал, возможно ли победить коронавирус без вакцины

Эксперт рассказал, возможно ли остановить коронавирус без вакцины Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о том, что коронавирус пройдет и без вакцины. Как оказалось, в этом высказывании есть доля правды. Медики утверждают, что коронавирус, действительно может исчезнуть сам собой, без вакцинации. Другой вопрос - какой ценой.

- Даже самые тяжелые эпидемии, которые были у человечества, уходили вовсе не потому, что их уничтожали, а просто уходили с течением времени. И если вспомнить тяжелейшую, испанку, то даже она в те времена, когда никто и не мечтал быстро создать вакцину, за два года, сняв, конечно, обильную жатву, ушла. Поэтому уйти-то и этот уйдет, - рассказал профессор вирусологии Александр Чепурнов в эфире радио "Комсомольская правда".

По его словам, вакцина нужна именно для того, чтобы минимизировать потери.

Напомним, 11 августа в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Предполагается, что массовая вакцинация начнется в феврале 2021 года. Однако пока россияне с некоторой опаской относятся к прививке от COVID-19. Согласно опросу ВЦИОМ, 42% россиян уже сейчас готовы сделать прививку, в то время как 52% наотрез отказываются вакцинироваться.