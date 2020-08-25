Британия намерена полностью отказаться от танков Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министерство обороны Великобритании рассматривает несколько вариантов программы по модернизации Вооруженных сил королевства. Согласно одной из версий британская амия может полностью отказаться от танков.

Как передает The Times, Британия задумалась избавиться от танков из-за больших трат на модернизацию 227 единиц техники Challenger 2 и 388 боевых машин пехоты БМП Warrior. В военном ведомстве полагают, что эта техника устарела.

Кроме того, серьезно встает вопрос о стоимости поддержания тяжелой техники, когда в стране придерживаются варианта о необходимости увеличить вложения в киберсферу, а также космические и другие современные виды войск.

Издание уточняет, что обсуждение вопроса модернизации войск возникла в рамках аудита после выхода Великобритании из состава Европейского союза.

Доклад о вариантах модернизации Вооруженных сил королевства должен быть представлен премьер-министру Великобритании Борису Джонсону в следующим году