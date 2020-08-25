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На Украине назвали причину отмены встречи советников "Нормандской четверки"

Переговоры были запланированы на 28 августа
Елена ГильмановаЕленаГильманова
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На Украине назвали причину отмены встречи советников "Нормандской четверки"

На Украине назвали причину отмены встречи советников "Нормандской четверки"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запланированная на пятницу, 28 августа, встреча советников «Нормандской четверки» была перенесена в связи с командировкой Эммануэля Бонна, советника президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщили в офисе украинского лидера Владимира Зеленского.

Встреча ..., которая должна была состояться 28 августа в Париже, переносится в связи с командировкой советника президента Франции», - говорится в сообщении президентского офиса

Как писал сайт kp.ru, источник ТАСС, близкий к переговорам, заявил, что причиной отмены встреч стало «отсутствие согласования проектов итоговых документов или разногласиями к ним со стороны Германии, Франции и Украины».

Ранее президент Украины заявил, что в ходе встречи советники должны обсудить программу предстоящих переговоров лидеров «Нормандской четверки», а позже будут планировать дату самого саммита.

Напомним, в «Нормандскую четверку» по урегулированию ситуации на востоке Украины входят Россия, Украина, Германия, Франция.

Украинский кризис